Aggredisce la vicina di casa ed i carabinieri che accorrono in suo aiuto: arrestato

Nella decorsa serata, in ss. cosma e damiano (lt), i carabinieri della locale stazione, coadiuvati dai militari del nucleo operativo e radiomobile di formia e del comando stazione di scauri, hannotratto in arresto per il reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale un 48 enne del posto.

In particolare il predetto aggrediva immotivatamente la vicina di casa 52 enne, motivo per cui i vicini allertavano subito la centrale operativa della compagnia carabinieri di formia, che inviava immediatamente sul posto i militari. L’uomo vedendoli arrivare, si scagliava contro i carabinieri colpendoli con calci, pugni e schiaffi, costringendone due a ricorrere alle cure del locale nosocomio, dove dal personale medico gli venivano diagnosticate lesioni e percosse .

Il suddetto una volta sedato veniva tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa del rito direttissimo, così come disposto dall’a.g..