AIA Formia, ad Alfredo Trentalange il primo Premio Maurizio Mattei

Mercoledì 7 settembre 2022 a partire dalle ore 18.00 all’interno dell’Aula Magna del Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” di Formia si terrà la prima edizione del Premio Nazionale Maurizio Mattei.

Il Premio Maurizio Mattei fortemente voluto dal consiglio direttivo della Sezione AIA di Formia ed approvato dal Comitato Nazionale dell’associazione nasce per omaggiare la memoria di una persona dall’alto profilo tecnico ed umano scomparsa nel febbraio 2021. Partendo da questa sua passione il consiglio dell’AIA di Formia ha deciso di premiare ogni anno un dirigente dell’Associazione Italiana Arbitri maggiormente distintosi nello svolgimento del suo ruolo nella stagione sportiva.

Per questa prima edizione la scelta è ricaduta sul più alto dirigente dell’associazione: il Presidente nazionale Alfredo Trentalange. Questa decisione – spiega il Presidente della Sezione AIA di Formia Vincenzo Marino – ha premiato il Presidente Trentalange in quanto negli anni lui si è sempre dimostrato essere un dirigente di alto spessore morale e umano. Doti che gli hanno permesso di gestire diverse problematiche nonché propulsore di molteplici iniziative. Inoltre – continua Marino – in questo primo periodo di presidenza Trentalange ha attuato una serie di riforme innovative permettendo all’Associazione di uscire ancora più forte dal periodo pandemico e di portare a compimento ulteriori obiettivi per una AIA sempre più evoluta e moderna.