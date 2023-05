Al “Bianchini” si discute di adozione di minori

Questa mattina presso l’istituto “Bianchini” di Terracina si è tenuto l’incontro dedicato al tema dell’adozione dei minori. Il dirigente scolastico Giuseppina Izzo ha accolto per la prima volta nella scuola la garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza dott.ssa Monica Sansoni.

Il dirigente, dopo il saluto di benvenuto ha spiegato agli studenti l’importanza di affrontare un tema delicato come quello dell’adozione di un minore considerato che questi bambini fanno parte integralmente della nostra vita sociale, arricchendo la nostra comunità con le loro diversità, soprattutto quando si parla di adozioni internazionali.

Il dirigente Izzo, ha sottolineato come la scuola, in particolare come lei la intende, è un luogo di inclusione e accoglienza e pertanto deve essere pronta all’arrivo di studenti con storie e origini completamente diverse l’una d’altra. Valori, questi che devono essere considerati una risorsa proficua e non un limite.

Sulla stessa linea ha proseguito la Garante Monica Sansoni, che dopo una breve presentazione rispetto alla sua formazione personale e professionale, ha evidenziato quanto il suo ruolo la porti ad adoperarsi per garantire i diritti dei bambini adottati e delle loro famiglie. La dott.ssa Sansoni ha spiegato brevemente agli studenti perché un bambino viene dato in adozione e l’iter legale che bisogna seguire in caso di abbandono di un minore.

Tante sono state le domande rivolte dagli studenti, ma anche molti approfondimenti che hanno trovato accoglimento nelle risposte della Garante e della Dirigente Izzo. Entrambe hanno espresso piena soddisfazione ed entusiasmo per il lavoro svolto dai ragazzi..

Hanno partecipato all’incontro anche l’avv. Pasquale Lattari, che si occupa di giustizia riparativa minorile e l’avv. Di Biase Alessia Maria che si occupa di adozioni internazionali