Al Coni di Formia il nuovo corso gratuito per arbitri di calcio

Prenderà il via lunedì 8 Novembre 2021 il corso gratuito per arbitri di calcio organizzato dall’Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Formia. Le lezioni si svolgeranno in presenza all’interno del Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” (Via Appia lato Napoli 175), dove l’associazione ha sede.

Il corso è rivolto a tutte le ragazze e i ragazzi dai 14 ai 40 anni di età che abbiano la cittadinanza europea e la licenza di scuola secondaria di primo grado. L’obiettivo del corso è quello di formare i nuovi arbitri che scenderanno sui campi di calcio del Lazio, con il sogno di arrivare a dirigere le gare della Serie A. La grande novità di quest’anno è la possibilità del doppio tesseramento FIGC (calciatore e Arbitro) per tutti coloro che ancora non hanno compiuto 17 anni di età.

Il superamento del corso, darà la possibilità di ricevere crediti formativi scolastici, la divisa ufficiale di gara Legea, ottenere la tessera FIGC che permette l’ingresso gratuito in tutti gli stadi italiani e ricevere un rimborso per le gare dirette.

È possibile iscriversi contattando su WhatsApp il 393.4784320 oppure inviando una email a formia@aia-figc.it.