Al Med Blue Economy si parla di microcredito

Al Med Blue Economy di Formia le giornate proseguono intense, tra seminari particolarmente seguiti da professionisti ed imprese che operano nel settore del mare e serate conviviali tra musica, spettacoli, sfilate di moda e prodotti tipici del territorio.

Un fiume di gente sta invadendo ogni sera la pineta di Vindicio di Formia e il porticciolo di Caposele, dove si tengono gli eventi in due suggestivi palcoscenici allestiti proprio fronte mare. Uno spettacolo nello spettacolo, come quello dello schermo d’acqua che prende vita con abbinamento di videoproiezioni che ogni sera – alle 21, alle 22 e alle 23 – viene ammirato da centinaia di persone, in un’incredibile atmosfera di luci sull’acqua.

Molto seguita, l’altra sera, la sfilata di Alviero Martini, presentata come tutti gli spettacoli dal direttore artistico del Med Gianni Donati, che tra l’ingresso di un gruppo di modelle e la presentazione delle ultime novità della prossima stagione ha intrattenuto la platea cantando alcuni pezzi del suo repertorio.

A pochi passi da Vindicio, nella cornice di Villa Giustina, proseguono intanto i seminari incentrati sull’economia del mare. Particolarmente interessante e seguito quello sulla micro finanza con l’economia blue cui ha assistito anche il presidente del Consorzio Industriale del Lazio Francesco De Angelis. Assente giustificato l’on. Mario Baccini, presidente dell’Ente nazionale per il microcredito, che ha voluto comunque inviare un suo saluto.

«Le manifestazioni come Blue Med Economy – ha commentato l’on. Baccini – sono linfa per il nostro Paese perché rappresentano un punto di incontro tra le esigenze del territorio e le opportunità di promuovere le eccellenze che lo caratterizzano. Il microcredito in questo contesto rappresenta una possibilità per sostenere quelle politiche attive del lavoro che il vice presidente Salvatore Forte sostiene con le attività del Consorzio e che incontrano con la promozione attiva di Confimprese Italia, sotto l’egida esperta di Guido D’Amico, un terreno fertile per il rilancio dell’economia. La Microfinanza e il microcredito possono essere un volano utile alle nuove imprese del territorio e come Ente Nazionale per il Microcredito promuoveremo la nuova creazione di domanda per soddisfare l’offerta di lavoro sostenibile e innovativo».

E tra i relatori del convegno, moderato dalla giornalista Emma Evangelista, proprio il presidente di Confimprese Italia Guido D’Amico. «Quella del Med è una manifestazione di grande importanza, perché tocca temi fondamentali legati ad un settore determinante della nostra economia, che è appunto quello del mare. La blue economy è tante cose. – ha sottolineato D’Amico nel suo intervento – È cantieristica, è food and beverage, è accoglienza, è turismo. È tantissime cose che fanno veramente Pil. Per cui un evento come quello del Med, che va a mettere l’accento su alcune problematiche importanti legate all’ambiente, al mare e più in generale all’economia è davvero determinante, perché tocca quello che è il settore nevralgico della nostra economia, ovvero le micro e piccole imprese che rappresentano oltre il novantasei per cento del nostro tessuto produttivo. Per cui un plauso al Consorzio Industriale del Lazio, che ancora una volta ha dimostrato di essere molto attento a quelle che sono le problematiche del territorio e non solo e sta cercando davvero di sviluppare l’economia per come gli imprenditori vorrebbero».

Gli ha fatto eco il vicepresidente del Consorzio Industriale del Lazio, e delegato al Med, Salvatore Forte. «La sintesi del Med Blue Economy è nel rilancio economico delle imprese che sono collegate a quella che tutti conosciamo come la Blue Economy. Per fare questo – ha sottolineato il vicepresidente Forte – occorre la sinergia tra enti e un ringraziamento va a Confimprese Italia e all’Ente nazionale del Microcredito che sono in prima linea per rispondere a quelle che sono le esigenze delle aziende. L’economia del mare rappresenta un’importante fetta del Pil nazionale ed è proprio per questo motivo che occorre lavorare per promuovere lo sviluppo del settore. Il Med Blue Economy è la sintesi di tutto questo con il turismo, la ricerca scientifica, la cantieristica nave, l’innovazione tecnologica. Insieme sono sicuro che riusciremo a portare avanti questa linea d’azione che favorirà lo sviluppo del comparto industriale marittimo».

Particolarmente importante la presenza al convegno del sindaco di Formia, Gianluca Taddeo.

«Abbiamo organizzato questo tipo di seminari anche per dare delle opportunità alle imprese e ai professionisti di conoscere il microcredito e, di conseguenza, tutte le opportunità a cui possono avere accesso. Rappresentano dei sostegni importanti che possono essere utilizzati e un tassello fondamentale nell’ambito più ampio dell’economia del mare».

Ed è proprio questa la ratio che ha spinto gli organizzatori del Med Blue Economy, in programma a Formia fino al 4 settembre. Un evento organizzato dal Consorzio Industriale del Lazio e dal Comune di Formia con il contributo e il patrocinio di Regione Lazio, Roma Capitale, C.I.S.E. (Confederazione Italiana per lo Sviluppo Economico), “Informare”, Camera di Commercio Frosinone-Latina, Blue Forum Italia Network, Its Academy Fondazione Caboto, Assonautica Italiana, Consomare del Golfo, Arsial, XVII Comunità Montana, Parco Regionale dei Monti Aurunci, Ente del Microcredito, Fic Canottaggio, Flag Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane.

Tutti gli appuntamenti della quarta giornata del Med Blue Economy

Il villaggio del Med Blue Economy non si ferma, tanti gli appuntamenti che si svolgeranno nella

seconda giornata dell’evento più atteso dell’anno.

Ecco tutti gli eventi in programma per la giornata di domani, martedì 30 agosto:

 Ore 18.00 Villaggio Med – Pineta di Vindicio – APE al Tramonto tra Profumi – Colori –

Suoni – Cantine aperte

 Ore 19.00 Villa Giustina (già Villa Laura)- workshop Blu Forum Italia Network – Dati, Reti

e Sostenibilità per lo sviluppo della Economia del Mare a cura di Informare.

Introduce Antonello Testa, Consigliere Delegato all’Economia del Mare di Informare

Intervengono:

o Enrico Forte, Presidente Commissione LL.PP. Regione Lazio

o Angelo Napolitano, Comandante Capitaneria di Porto di Gaeta

o Adriano Madonna, biologo marino

o Gianfranco Coppola, giornalista Presidente USSI

o Valentina Di Milla, Presidente Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti – Sud

Pontino

 Ore 19.30 Villaggio Med – Pineta di Vindicio – Med Talent Show a cura di Giovanni

Palazzo

 Ore 21.00 Schermo d’acqua che prende vita con abbinamento di videoproiezioni nella zona

antistante Pineta di Vindicio

 Ore 21.15 Pineta di Vindicio – Med Talent Show

 Ore 22.00 Schermo d’acqua che prende vita con abbinamento di videoproiezioni nella zona

antistante Pineta di Vindicio

 Ore 22.15 Pineta di Vindicio – Miss Med a cura di Janvier Moda

 Ore 23.00 Schermo d’acqua che prende vita con abbinamento di videoproiezioni nella zona

antistante Pineta di Vindicio

