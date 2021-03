Al Santuario di Ercole a Itri lo sport incontra l’archeologia, tra il mito e la storia sul Cammino degli Aurunci™

I soci e i collaboratori delle associazioni intervenute per la realizzazione dell’evento in streaming, organizzato nel rispetto delle normative anticovid, hanno avuto il privilegio della presenza del Sindaco di Itri, Avv. Antonio Fargiorgio, che ha manifestato grande interesse per il progetto del Cammino degli Aurunci™ ideato dall’Associazione Maremoto, sotto la presidenza di Maria Letizia Grella e per il sito archeologico rinvenuto di recente e valorizzato dall’instancabile lavoro dei soci fondatori Gianpaolo Ciccarelli e Paolo Manzi dell’Associazione Archeologica Ytri, presidente Rosa Corretti.

L’evento si è svolto anche grazie al contributo della Regione Lazio.

I presenti hanno potuto assistere ad una vera Lectio Magistralis dell’Archeologa Marisa De Spagnolis che ha illustrato la storia di un sito che si è rivelato essere un’autentica sorpresa: tempio sacro e crocevia di passaggio per i popoli dell’entroterra, ricco di testimonianze monumentali ed epigrafiche.

Al termine della lectio, accompagnati da una musica ammaliante, hanno fatto il loro ingresso due matrone ed un togato romano dell’associazione Sinus Formianus, che con il suo rappresentante Gianmatteo Matullo, hanno raccontato le dodici fatiche di Ercole, rappresentate in maniera viva e reale tanto che per chi ha potuto assistere ha condiviso la sofferenza con l’eroe.

Un doveroso ringraziamento allo sponsor Blu Srl, società di Gaeta (LT) operante nel settore delle ispezioni e certificazioni sistemi di gestione, formazione aziendale, manageriale e non formale.

L'evento verrà trasmesso in streaming tra pochi giorni sui canali social delle rispettive associazioni.