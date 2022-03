Al via i casting per il nuovo film di Paolo Virzì a Ventotene e Formia

By

Sono previste per i mesi di giugno, luglio e agosto 2022 le riprese del nuovo film di Paolo Virzì dal titolo “Un altro ferragosto”. Venticinque anni dopo “Ferie d’agosto” torneranno a Ventotene i protagonisti della fortunata pellicola del regista livornese capitanati da Sabrina Ferilli e Silvio Orlando. Il film è prodotto da Lotus production. Numerose saranno le sorprese che però ancora non si possono svelare. Questo weekend si svolgeranno i primi casting ufficiali per figurazioni e piccoli ruoli sull’isola di Ventotene e sulla terra ferma a Formia. La regia sta cercando bambini, adolescenti, giovani e adulti di tutte le età e nazionalità.

I casting sono liberi e aperti a tutti e si svolgeranno sabato 12 marzo dalle ore 9:00 alle ore 19:00 e domenica 13 marzo dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso la Sala Polivalente di Ventotene e domenica 13 marzo dalle ore 9:30 alle ore 19:00 e lunedì 14 marzo dalle ore 9:30 alle ore 18:00 presso la Corte Comunale del Municipio di Formia – ingresso da via dei Carmelitani. La produzione ringrazia le amministrazioni dei due Comuni per la disponibilità dimostrata. I casting si svolgeranno nel rispetto delle norme anti Covid-19. Per partecipare presentarsi muniti di documento di identità e green pass.

Per maggiori informazioni contattare la Alfiere productions.

Daniele Urciuolo 327 8814485

Cinzia Sanna 339 1467924

castingunaltroferragosto@gmail.com