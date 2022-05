Al via la rassegna “Camminare Verso la Musica”

L’iniziativa patrocinata dall’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi è una rassegna di due eventi proposti dall’Associazione di Promozione Sociale Ginepro Art per promuovere la cultura ed un turismo sostenibile attraverso l’unione dello sport e dell’arte, in questo caso la musica, alla natura.

Il primo evento della rassegna si svolgerà domenica 8 maggio 2022 presso i Ruderi di Acquaviva- Vallecorsa (LT) con partenza a piedi da La Quercia del Monaco; il secondo domenica 12 giugno presso Orto Botanico/Santa Maria Romana- Fondi (LT) con partenza a piedi dalla sbarra sita in via Le Querce.

L’appuntamento per la camminata è alle ore 9.00 per raggiungere il sito dove, alle 11.00, si svolgerà il concerto del South Zone Saxophone Quartet. Alla fine del concerto, alle ore 12.00, si ripartirà per il rientro al punto di partenza, previsto per le ore 13.30. Come per ogni camminata in montagna, è consigliato indossare abbigliamento comodo e scarpe adatte, portare con sé acqua e spuntino a scelta secondo le proprie esigenze.

Gli eventi sono organizzati con il supporto dell’Associazioni Fare Verde Fondi e la Polisportiva Olimpia Lazio. La Rassegna è, inoltre, patrocinata dal Comune di Fondi, Comune di Vallecorsa, Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci.

Il South Zone Saxophone Quartet è un quartetto di sassofoni attivo dal 2009 e composto da sassofonisti del sud pontino quali Luciano Bonanni, sax soprano – Danilo Florimondo Lidano, sax contralto – Armando Mancini, sax tenore e Laura Venditti, sax baritono. Vincitori di diversi concorsi musicali, si sono esibiti in diversi festival e rassegne. Hanno all’attivo due lavori discografici, il primo dal titolo Other Size contiene arrangiamenti di standard jazz; il secondo dal titolo Gli alberi 2.0, contiene musiche originali di Michele Venditti. Il loro repertorio spazia dagli standard jazz, pop, rock, folk e colonne sonore.

La partecipazione agli eventi è gratuita ma è gradita la prenotazione al 3471710524 oppure tramite mail scrivendo a associazionegineproart@gmail.com