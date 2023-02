Alessandro Sparagna nuovo presidente CRI comitato sud pontino

Domenica 12 febbraio è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo del Comitato Sud Pontino, che comprende i Comuni di Gaeta, Formia, Minturno Castelforte, Santi Cosma e Damiano, Spigno, Ponza, Ventotene. Il nuovo organo sarà composto da Alessandro Sparagna, 69 anni, medico chirurgo e appartenente al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana dal 1986, a cui è andata la

Presidenza; dai tre Consiglieri Antonio Testa, 63 anni, revisore legale, coordinatore dell’area sociale;

Lavinia Soscia, 51 anni, impegnata nell’ambito sanitario; Antonio Barbato, 33 anni, medico specializzato in medicina interna e appartenente al Corpo Militare della C.R.I. e infine dal Consigliere Giovane Maria Desirè Stenta, 27 anni, laureata in Scienze dell’Educazione e della Formazione.

“Dopo anni di difficoltà che avevano portato al Commissariamento del Comitato – ha dichiarato Sparagna – siamo finalmente tornati a rieleggere il Direttivo locale e in base all’affluenza che c’è stata, ovvero di circa l’80%, credo che c’era una grande attesa di ripristinare una clima di normalità all’interno dell’Associazione. Ringraziamo tutti per la vittoria ottenuta e per aver creduto nel nostro programma in cui abbiamo messo al primo posto la legalità, la trasparenza e l’Unità. Il nostro compito sarà sempre orientato alla lotta alle vulnerabilità, nelle opere di prevenzione e di educazione della salute, nell’aiuto nei disastri, nella vicinanza alle persone sole a chi non ha niente e nessuno e lo faremo intensificando i rapporti con gli Enti, le altre associazioni del territorio, gli stakeholder. Infine un invito ai giovani e meno giovani affinché si avvicinino al volontariato. Si tratta di un modo bellissimo e appagante di occupare il proprio tempo libero per il benessere comune. Lo stile che si impara nell’essere volontario poi lo si trasporta con enormi benefici in ogni ambito di vita: sociale, politico, economico e spirituale”