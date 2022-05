Alla formiana Sara Guida la medaglia d’onore al concorso letterario internazionale Alda Merini

Tra i premiati nell’importantissimo Concorso Letterario Internazionale dedicato alla grande Alda Merini “Canti per Alda” anche la giovanissima artista formiana nata a Gaeta, Sara Guida che con la lirica “Mia fanciullezza “ha ricevuto la prestigiosissima Medaglia d’Onore con rispettiva riflessione critica e pubblicazione nell’omonimo libro. Il Premio Alda Merini giunto alla decima edizione e realizzato dall’associazione culturale Nuova Accademia dei Bronzi di Catanzaro e’ ideato da Vincenzo Ursini che ne è l’attuale presidente che a testimoniare afferma “sono arrivati 1.707 elaborati da tutte le regioni italiane ma anche da altre nazioni europee come Svizzera, Francia e Romania. Il nostro concorso si conferma, insomma, come una delle più seguite manifestazioni a livello internazionale dedicate alla poesia”.

La brillante Sara ha già scalfito i cuori con la lirica “Madre mia”, qualche mese fa , ottenendo l’eccellente Targa di merito e attestato con incisa una dedica, da parte della stessa Accademia dei Bronzi di Catanzaro come finalista della 1 Edizione del Premio Internazionale “Lady/Lord of poetry”.Una dedica colma di affetto filiale e amore verso la propria madre .Anche questa lirica inserita nell’antologia omonima insieme ad una seconda che ha toccato la giuria dal titolo “Alba rosata”.Importantissimo premio vinto pochi giorni dopo la presentazione del suo libro poetico “Chimere”, un libro che la vede come testimone di speranza per i giovani sottolineando la poesia come rinascita dal momento buio che stiamo vivendo,libro presentato con grande successo nel Comune di Gaeta il 22 Marzo e sul rinomato programma “Eccellenze italiane ” dove è stata invitata su Odeon Tv il giorno di Pasqua.

Sara,scrive con umiltà e semplicità senza tralasciare messaggi di vita, stessi sentimenti che l’hanno portata ad affiorare in diversi concorsi Letterari nazionali e soprattutto internazionali fino all’inserimento nell’Alcova Letteraria dei Poeti Contemporanei Under 21.Vincitrice,da ultimo,del concorso Letterario Anno 9 Concorso Internazionale poesie inedite i “Colori dell’anima” nel Premio speciale di Giuria con la poesia “Dea Anima”,nonché e’stata finalista nel XII Concorso Internazionale di poesia Inedita “Il Federiciano” ,uno dei più importanti concorsi italiani per testi inediti con presidenti di giuria Giuseppe Aletti e Max Gazze.Ha inoltre, rappresentato Formia e Gaeta a Vercelli come finalista del blasonato premio Europeo Oscar Wilde, nel Concorso Letterario di poesie a tema libero accarezzando gli animi con la poesia “Speciale Serenità” ricevendo ,dopo la cerimonia le congratulazioni da parte dell’ ex onorevole Lucia Azzolina e dell’ attrice Rosa Miranda che la incitano ad esprimere sempre le proprie emozioni attraverso la poesia,una promessa e passione che la giovane autrice coltiva con determinazione