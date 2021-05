Altera la targa della propria autovettura. Scoperto da un poliziotto in pensione

La Polizia di Stato di Latina ha denunciato un pluripregiudicato 53enne di Cisterna di Latina, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, responsabile di alterazione e manomissione della targa della propria autovettura.

I poliziotti del Commissariato di Cisterna di Latina sono stati contattati da un collega in pensione, il quale però non ha evidentemente smarrito il proprio intuito e senso del dovere. Il poliziotto in pensione infatti aveva notato un uomo alla guida di una autovettura Mercedes classe A compiere spericolate manovre nel mentre si stava dirigendo verso il centro cittadino di Cisterna, riuscendo a riprendere la vettura con il proprio cellulare, avendo il sentore di assistere a qualcosa in più rispetto ad un conducente indisciplinato.

La successiva attività investigativa ha infatti accertato come la targa della Mercedes fosse stata alterata con pochi ma funzionali ritocchi: infatti, modificando solamente un carattere alfabetico ed uno numerico, la targa alterata è risultata corrispondente a quella di una autovettura Fiat 500, il cui proprietario era assolutamente estraneo ai fatti.

La targa alterata, filtrata dai ritocchi, è risultata coincidente con una vettura Mercedes Classe A, intestata ad un noto pluripregiudicato.

Sono state inoltre acquisite anche le immagini delle telecamere di sorveglianza stradale ed il conducente è stato riconosciuto dai poliziotti del Commissariato.

Sono in corso ulteriori indagini volte a verificare il coinvolgimento dell’uomo in eventuali azioni criminali in occasione degli eventi descritti.