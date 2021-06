Amministrative 2022 a Gaeta, gettato il seme per una coalizione di centro destra

Lega e Fratelli d’Italia iniziano a gettare le basi per un percorso congiunto in vista del 2022. Giovedi sera si è tenuto un primo incontro presso il ristorante La Garitta alla presenza del coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Marco Di Vasta, il coordinatore della Lega Vittorio Ciaramaglia e una rappresentanza dei rispettivi direttivi.

“Quando è stata ufficializzata la mia nomina di portavoce comunale, ad ottobre 2020 – spiega Marco Di Vasta -, ho aperto il mio mandato dichiarando pubblicamente che era mia intenzione avviare un dialogo con il centrodestra in vista delle elezioni amministrative del 2022. Ieri sera è iniziato un primo confronto su programmi e contenuti. La riunione è stata molto positiva, torneremo a rivederci presto per valutare se sussistono i presupposti per condividere un programma elettorale comune. Al momento abbiamo trovato le prime intese su numerosi aspetti affrontati, ma tanto ancora resta da fare per arrivare ad una sintesi finale. Il mio auspicio è che questo diventi presto un confronto allargato alle forze politiche e civiche che si riconoscono nel centrodestra. Noi siamo aperti ad ogni contributo che abbia al centro il benessere di Gaeta e dei gaetani!

“Finalmente il centrodestra! -così ha esordito il coordinatore della Lega Vittorio Ciaramaglia, sottolineando che”Finalmente si respira aria di politica. Quella vera,quella seria quella fatta da simboli e bandiere. Quella fatta tra la gente,ascoltandola. Una politica fatta di programmi e di obiettivi chiari e trasparenti. Siamo qui e con piacere ,abbiamo chiesto questo tavolo,oramai necessario anche per dare chiarezza ai nostri elettori. L’incontro di questa sera con Fratelli d’Italia è stato utile,proficuo. Abbiamo parlato,ancora per grandi linee, di idee e progetti per la nostra Gaeta ed alcuni già condivisi. Ci siamo ripromessi di incontrarci di nuovo tra una quindicina di giorni. Le premesse per fare bene ci sono. La volontà anche.”

Comunicato stampa Fratelli D’Italia