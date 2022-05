Amministrative: Adinolfi (PdF), “A Ventotene serve un progetto 2027”

Conferenza stampa di presentazione della lista oggi per il Popolo della Famiglia (PdF), con il capolista Luciano Castro e il candidato sindaco Mario Adinolfi che ha affermato: “Questa è una candidatura che arriva da lontano dalla mia personale frequentazione di Ventotene negli anni giovanili. Volevo già candidarmi nel 2017, ma ho preferito far maturare i tempi e spingermi fino a queste elezioni 2022 per offrire a Ventotene la mia competenza, la mia notorietà e un progetto 2027, una visione di futuro. I Ventotenesi che voteranno per me, per la lista numero uno che troveranno sulla scheda con il simbolo del Popolo della Famiglia, sanno che slegheranno l’isola dai ricatti reciproci delle forze che hanno governato fino ad ora sviluppando una rissosità che ha paralizzato il comune. Ora servono energie nuove e forse una visione d’amore per l’isola che arrivi dall’esterno e coniughi un progetto preciso di governo a una vera e propria visione di futuro che parta dalla ripopolazione di Ventotene che deve essere capace di accogliere giovani coppie che garantiscano energie nuove per lo sviluppo delle attività produttive. Forse è una mission impossible, come dicono alcuni, rischiamo di prendere zero voti in un contesto dove il voto è molto controllato, ma sono certo che il 12 giugno avremo aperto un varco al cambiamento. Vogliamo cambiare Ventotene rispettandola con gli stessi criteri con cui vogliamo cambiare l’Italia amandola. Presenteremo infine nell’ultimo giorno di campagna elettorale in piazza davanti al municipio il Manifesto per la Nuova Europa che rappresenterà il documento che vogliamo consegnare come trait d’union tra il passato glorioso dell’isola e un futuro tutto da costruire”.