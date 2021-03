Amministrative Formia, si riunisce direttivo di Fratelli d’Italia

“Si è riunito in queste ore il Direttivo cittadino di Fratelli d’Italia per fare un’analisi del panorama cittadino in vista delle prossime elezioni Amministrative e del rinvio del voto a dopo l’estate. Preso atto della oramai ufficiale volontà della Lega di partecipare ad una coalizione con parte del centro sinistra e fuoriusciti della fallimentare esperienza Villa, ipotesi neanche lontanamente ipotizzabile per i candidati e i simpatizzanti di FdI, si rende necessario valutare con attenzione le migliori opportunità per garantire alla città un governo stabile, coeso e con una visione di città condivisa”. Così in una nota Fratelli d’Italia.

“In quest’ottica – ha sottolineato il Presidente del circolo Gianni Carpinelli – sono sicuramente apprezzabili le candidature avanzate da Gianfranco Conte e, per quanto ufficiosamente noto, di un autorevole esponente di Forza Italia, con i quali nei prossimi giorni sarà necessario avviare un confronto serio per valutare eventuali convergenze su temi e programmi comuni per il rilancio cittadino. Allo stesso tempo – ha concluso il portavoce Giovanni Valerio – grazie alle competenze e professionalità interne, nonché alla rinnovata fiducia ed all’evidente entusiasmo che quotidianamente si sta sviluppando in città intorno al partito, il Gruppo di FdI non rinuncia in alcun modo alla concreta possibilità di poter esprimere una propria candidatura alla guida della città”.