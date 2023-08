Anargiri 2, domiciliari per padre e figlio di SS. Cosma e Damiano

È durato poco più di 24 ore l’arresto e la detenzione di carcere di R. e I. B., padre e figlio di SS. Cosma e Damiano arrestati dai Carabinieri di Formia al momento delle perquisizioni disposte dalla Procura di Cassino e dell’esecuzione delle ordinanze di custodia disposte dal Gip del Tribunale di Cassino.

Infatti questa mattina, davanti al Gip del Tribunale di Cassino, Dott.ssa Casinelli, si è tenuta l’udienza di convalida dei due arrestati, trovati in possesso di 700 grammi di hashish occultati in un motore, un bilancino di precisione e quasi 1.000 euro in contanti.

Il Giudice dopo aver convalidato l’arresto ha respinto la richiesta della Procura di applicare ai due la custodia cautelare in carcere alla luce dei precedenti e della professionalità nelle condotte delittuose ed ha invece accolto la richiesta degli Avvocati Pasquale Cardillo Cupo e Pasqualino Santamaria, difensori dei due indagati, di applicare la misura degli arresti domiciliari.

Proseguono intanto gli interrogatori per l’operazione Anargiri 2.