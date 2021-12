“Anch’io da grande vorrei diventare poliziotta”, gli auguri speciali di una bambina di Fondi

“Ciao, mi chiamo Lucia, ho 9 anni e abito a Fondi in provincia di Latina. Vi ho scritto questa lettera per ringraziarvi per tutto il lavoro che state svolgendo in questo tempo di pandemia, in questi due anni mi sono sentita protetta anch’io da grande vorrei diventare poliziotta. E vi volevo augurare tantissimi auguri di Buon Natale”.

Un augurio di buon Natale speciale per gli agenti del Commissariato di Fondi, che ha fatto il giro dei social ed è stato “ripreso” anche dalla leader di Fratelli D’Italia Giorgia Meloni