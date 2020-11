Poco prima delle 15 di oggi, il personale operativo dei Vigili del Fuoco di Latina è intervenuto nel Comune di Terracina a seguito segnalazioni per una ricerca di una persona.

Subito la sala operativa prendeva contatti con la persona; la stessa dichiarava di aver perso l’orientamento e di non essere in grado di tornare dove aveva lasciato la propria vettura.

La persona forniva importanti indicazioni riguardo la località in cui si trovava inviando anche la posizione mediante applicazione di messaggistica istantanea con il proprio cellulare.

Subito dopo, in una località collinare denominata Fontana Santo Stefano veniva inviata la squadra operativa VVF di Terracina che avviava il piano di ricercha.

Necessario e fondamentale l’intervento del drago VF125, proveniente dal reparto volo VVF di Ciampino, il quale giunto sul posto anch’egli iniziava le ricerche dall’alto.

Dopo poco la persona veniva individuata e recuperata dagli stessi elisoccorritori VF a bordo del drago 125.

L’uomo, 72enne originario di Sezze ed in buono stato di salute, veniva preso a bordo è portato in zona sicura.