Anziano scomparso, ritrovato dai VVF

Nella tarda serata di ieri poco prima della mezzanotte, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Fondi località Torricella a seguito attivazione del piano di ricerca persona scomparsa della Prefettura di Latina.

Le notizie davano per disperso una persona di circa 84 anni il quale era stato visto per l’ultima volta allontanarsi da casa alle ore 15 del pomeriggio di ieri.

La squadra territoriale VVF di Terracina, supportata dal personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) di livello 2 e con U.C.L. (Unità di Comando Locale) subito iniziava le ricerche perlustrazione aree battute con GPS. Dopo circa due ore, verso le 2, il nostro personale trovava, accasciato su una roccia, l’uomo, apparentemente in buono stato di salute. Lo stesso era in compagnia di un cucciolo di cane riferiva di essere caduto.

L’anziano veniva portato in zona sicura e consegnato ai sanitari del 118 per le eventuali cure del caso.

Sul posto, per le proprie competenze, anche i Carabinieri.