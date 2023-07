Applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo arrestato lo scorso 21 luglio per spaccio di sostanze stupefacenti

Si è tenuta questa mattina presso il Tribunale di Latina l’udienza di convalida nei confronti di R.G., classe 1968, arrestato lo scorso 21 luglio dai poliziotti del commissariato di P.S. di Gaeta poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in flagranza.

Durante la perquisizione effettuata dai poliziotti nell’abitazione dell’uomo, all’esito dei mirati servizi di p.g., erano state rinvenute nascoste in varie parti della casa complessivamente circa 1 KG di marijuana e 1 KG di cocaina, nonché due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento e sostanza da taglio. L’uomo pertanto era stato tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.

In ragione dell’ingente quantitativo di sostanze, il Tribunale di Latina in sede di convalida, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per l’uomo, che è stato così tradotto presso la casa circondariale di Cassino.