Approfitta di un’animata discussione per rubare un telefono

Nella mattinata di ieri, a Sezze, i carabinieri del locale comando stazione, a conclusione di breve indagine, deferivano all’autorità giudiziaria, una cittadina albanese 41 enne per il reato di furto con strappo.

In particolare la donna aveva avvicinato la vittima, una 47 enne, mentre si trovava in auto in compagnia di un uomo e dopo aver iniziato un’animata discussione con quest’ultimo, per un presunto debito di lavoro, con azione repentina, strappava dalle mani delle predetta il suo telefono cellulare allontanandosi con la propria autovettura.