Approvato il progetto per il restyling del mercato coperto di via Gioberti

È stato approvato dalla giunta comunale, nella seduta dello scorso 12 ottobre 2021, il progetto per la riqualificazione e valorizzazione del mercato coperto di via Gioberti.

L’atto approvato è stato fondamentale per consentire alla Comune di Fondi di partecipare ad un bando regionale per il rilancio dell’attività dei mercati su aree pubbliche del Lazio. Su un totale di 4 milioni di euro stanziati, ogni progetto ammesso si aggiudicherà la somma complessiva di 200mila euro.

«L’approvazione del progetto previsionale – spiega il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – ci ha consentito di partecipare ad un avviso pubblico, approvato dalla Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive la Ricerca Area Commercio e Reti di Impresa, che potrebbe dare la liquidità necessaria all’Ente comunale per dare un nuovo volto ad una struttura centralissima e molto utilizzata dalla popolazione».

Il progetto, frutto del lavoro sinergico dei settori Lavori Pubblici e Attività Produttive del Comune di Fondi, coniuga le esigenze del comparto, ottimizzando le risorse e gli spazi in un’ottica di decoro e funzionalità.

«Ho insistito tanto affinché il progetto fosse pronto in tempi utili – spiega l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato – il bando è un’ottima opportunità che abbiamo voluto cogliere al volo. Voglio ringraziare il settore dei Lavori Pubblici, nella persona dell’assessore Antonio Ciccarelli per l’egregio lavoro svolto in poco tempo e tutti coloro che hanno collaborato. Le criticità del mercato di via Gioberti sono ben note ma, purtroppo, non è possibile intervenire in maniera strutturale con soli fondi comunali. Questo avviso è una buona occasione che ci auguriamo possa rispondere in maniera risolutiva alle problematiche della struttura dando risposte concrete al comparto».