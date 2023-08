Arena Cicerone: da sabato 5 agosto al via gli spettacoli al Piazzale Caposele

Dallo spettacolo della grande musica con l’arrivo di due pezzi da novanta della scena italiana e internazionale come il trombettista sardo Paolo Fresu con il suo Devil Quartet e il pianista, compositore e direttore d’orchestra romano Nicola Piovani, al divertimento assicurato con la presenza di celebri cabarettisti e comici d’autore. Un mix esplosivo che da sabato 5 agosto accenderà i riflettori sul ricco cartellone di appuntamenti (inizio spettacoli fissato alle ore 21.15) che animeranno l’Arena Cicerone, nel piazzale del porticciolo Caposele. Una finestra speciale a due passi dal mare, con sette eventi imperdibili. E’ il leit motiv dell’ampio programma che l’assessorato al Turismo del Comune di Formia ha presentato per una seconda parte della stagione estiva da vivere tutta d’un fiato. Già nel 2022 la location scelta sul litorale di Vindicio attirò un numeroso e appassionato pubblico che riempì le serate tutte “sold out” apprezzando a più riprese il format della manifestazione.

FRESU (5 agosto)

L’inaugurazione dell’Arena Cicerone vedrà salire sul palco il noto trombettista Paolo Fresu con il suo Devil Quartet, una formazione celebrata a livello europeo con una line up che mette insieme autentici specialisti dei loro strumenti. La regia sapiente di Fresu governa una musica che lui stesso definisce “melangé”, frutto di incroci di stili e linguaggi diversi, intensa, aperta, innovativa con un repertorio che spazia dalle composizioni originali dei componenti del quartetto alla rielaborazione di pagine che fanno parte del songbook jazzistico condiviso. Il suo live è inserito all’interno del penultimo appuntamento della XIX edizione del Jazzflirt Festival, la kermesse in collaborazione con l’Associazione Jazzflirt Musica & Altri Amori e parte integrante di “Caposele…che spettacolo”, promossa dall’assessorato alla Cultura con il contributo della Regione Lazio.

CABARET (13 agosto)

Entra in campo la comicità con lo spettacolo “Ciao Signò” con tante novità e gli sketch più amati del repertorio del capitolino Marco Marzocca, un’occasione per rivivere le vicende dei suoi personaggi più famosi con la presenza del barese Stefano Sarcinelli, spalla di grande capacità artistica e abilità comica. Marzocca delizierà il pubblico con le “svampatissime” vicende di Ariel (il personaggio del domestico reso celebre dal programma Zelig) e con i folcloristici racconti dell’ex pugile Cassiodoro. Non mancheranno le inenarrabili memorie del Notaio, che potranno essere rivissute dal pubblico con l’appassionante e magica ritmica del tempo teatrale, ben più emozionante di quello televisivo, per assicurare agli spettatori tante e tante risate.

TRIO (19 agosto)

Spazio ancora alla comicità, questa volta tutta partenopea, con l’arrivo del trio Alan De Luca-Amedeo Colella-Lino D’Angiò in “Lezioni di napoletanità”, con aneddoti storici raccontati in maniera accattivante e umoristica da Colella, detto “il professore”, e dove si inseriscono le canzoni, le imitazioni e i monologhi dei due attori. Il risultato è uno spettacolo esilarante con un ritmo senza sosta in un viaggio tra storia e risate.

PIOVANI (21 agosto)

Un nome altisonante con il concerto di raffinata e altissima qualità artistica con “Note a margine”, una sorta di racconto autobiografico, commissionato a Nicola Piovani dal Festival di Cannes nel 2003 (col titolo “Leçon Concert”). Uno spettacolo in cui il noto compositore e artista romano condivide con il pubblico esperienze, ricordi ed emozioni di oltre quaranta anni di carriera. Sulla scia di memorie e aneddoti, il Maestro ripercorre alcuni grandi incontri che hanno segnato il suo percorso, da Federico Fellini, ricordato con affetto per le piccole manie e per la maestria di regista, ai fratelli Taviani a Vincenzo Cerami e Roberto Benigni, con episodi narrati con leggerezza e sincerità. Esperienze di vita tra musica, cinema, teatro che Piovani racconta accompagnandole con le note del suo pianoforte, insieme al sassofono e al contrabbasso.

CAIAZZO (24 agosto)

“Terroni si nasce. Ed io lo nacqui…modestamente”, uno spettacolo di incalzante divertimento e riflessioni sulla Terronia, sui suoi pregi e i suoi difetti, in cui è chiara ed evidente la citazione omaggio al principe della risata Totò ed alla sua celebre battuta cinematografica. Con leggerezza ed il supporto di musicisti in scena Caiazzo racconta la sua meridionalità. Monologhi, poesie e canzoni con riflessioni sulla Terronia, sui suoi pregi e i suoi difetti. Ma non solo Sud! Anche attualità, politica nazionale ed internazionale per commentare comicamente la vita di tutti i giorni, ma sempre con allegra filosofia. Divertire e divertirsi, tentando anche su tematiche serie e drammatiche, senza prendersi tanto sul serio.

LA FAMIGLIA MADRIGAL (26 agosto)

“Compagnia…Dove vivono i cartoni” è il titolo di un’iniziativa unica e itinerante particolarmente apprezzata dalle famiglie, nata con l’intento di portare sorrisi ai bambini che si ritrovano immersi in un mondo fantastico con storie e ambientazioni particolari. Un evento legato alle fiabe ed ai personaggi dei cartoni animati e che crea un forte senso di interazione e partecipazione tra i personaggi in scena e i più piccoli, che si ritrovano a vivere emozioni che catturano e coinvolgono.

IODICE (27 AGOSTO)

Si ritorna alla comicità made in Napoli con l’evento “Peppissimo” targato Peppe Iodice, uno spettacolo che vuole divertire ma anche far riflettere, che porta in giro lo spirito goliardico e pirotecnico del Peppy Night: il programma televisivo campione di ascolti, in cui ripercorre le paure, le preoccupazioni, i problemi che caratterizzano questo periodo, ma anche la possibilità di vivere un momento di leggerezza e di evasione grazie ad uno show colorato e ricco di sorprese.

ASSESSORE AL TURISMO

“Nel calendarizzare i vari appuntamenti – ha spiegato l’assessore al Turismo Giovanni Valerio – abbiamo cercato di realizzare un programma il più possibile organico, variegato, destinato a tutte le fasce di età. Il richiamo suggestivo del litorale di Vindicio, una vera e propria terrazza affacciata sulle bellezze della nostra costa, rappresenta un asset strategico per sponsorizzare e promuovere l’immagine della nostra città. Il cartellone di eventi dell’Arena di Cicerone, allestito quest’estate, spazia dalla grande musica con due personaggi del calibro di Fresu e Piovani, a figure di spicco del mondo del cabaret, in grado di attirare e richiamare a Formia turisti dalle zone limitrofe e da altre Regioni”.

SINDACO

“Il carnet di iniziative, che si terranno fino al mese di settembre, è stato proprio pensato nell’ottica di un allungamento della stagione. Un lavoro collettivo al fine di far tornare le persone a vivere da vicino, soprattutto in un luogo suggestivo e particolare come il piazzale Caposele, all’interno dell’Arena Cicerone, momenti di spensieratezza e divertimento con gli spettacoli del cabaret, ma anche ascoltando musica d’autore con artisti conclamati sulla scena italiana e non e il concreto auspicio di offrire importanti opportunità di svago e crescita culturale a chi verrà a Formia, per la valorizzazione del brand turistico, tassello imprendiscibile”.

INFO

Sono disponibili presso le attività convenzionate i biglietti (voucher) per l’accesso agli spettacoli dell’Arena Cicerone:

1) Bar Vittoria – Piazza Vittoria

2) Lo Smeraldo Lounge Bar – Pineta di Vindicio

3) Agenzia viaggi New World Travel – Centro Commerciale Itaca