Arrestato 21enne per possesso ingiustificato di armi e munizioni, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione

Nella serata di ieri, in latina, militari del nor sezione radiomobile della compagnia carabinieri di latina, durante l’espletamento di un servizio di controllo del territorio, traevano in arresto un 21enne, il quale mentre era alla guida di uno scooter con targa parzialmente occultata, non ottemperando all’alt imposto dai militari operanti, ingaggiava una fuga che si protraeva per circa 15 minuti per le vie del centro, violando le norme del codice della strada e mettendo in pericolo gli utenti.

Lo stesso durante la fuga perdeva il controllo del mezzo terminando la corsa contro un muretto di un esercizio commerciale. l’uomo tentava poi un’ulteriore fuga a piedi ma veniva prontamente bloccato dai militari. la successiva perquisizione veicolare e personale consentivadi rinvenire, nella disponibilità del predetto:

-n. 1 (una) pistola marca calibro 9×21 provento di furto consumato in data 25/02/2021 ad aprilia;

– un caricatore contenente 12 proiettili del medesimo calibro;

tutto sottoposto a sequestro .

l’arrestato, a seguito delle lesioni riportate, si trova tuttora ricoverato presso l’ospedale santa maria goretti di latina.