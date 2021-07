Arriva l’ufficialità: Magliozzi in campo con il simbolo del Partito Democratico

È ufficiale, il Pd di Formia sosterrà la candidatura del Farmacista Luca Magliozzi. L’annuncio arriva oggi, dopo una proficua collaborazione con i vertici regionali ed il commissario provinciale del Partito democratico.

Il circolo guidato dal segretario Luca Magliozzi, infatti, interpretando l’esigenza di una nuova stagione, chiesta dalla comunità democratica di Formia, ha ottenuto il via libera dei vertici del Partito a utilizzare il simbolo alle imminenti elezioni comunali.

Il simbolo del PD torna finalmente a casa e viene collocato al centro di un percorso chiaro: quel campo largo e democratico che da diversi mesi il segretario Dem è riuscito a mettere in piedi. Il cambiamento auspicato finalmente prende forma.

Parte da Formia un rinnovamento che pone il Pd al centro di un progetto ben definito di centro-sinistra, distante da logiche esclusivamente di potere che con la nostra città e la nostra provincia hanno davvero poco a che fare.

Ci apprestiamo a rilanciare con coraggio una comunità che impieghi tutte le sue migliori energie nella ricerca di soluzioni ai numerosi problemi del territorio e all’ascolto delle parti sociali, costruendo un campo politico democratico, progressista e solidale alternativo alle destre e basato sui valori e la storia della nostra comunità politica.

Riteniamo che questa sia l’unica proposta valida per contrastare la deriva culturale, sociale e politica della città.

Il PD è un partito sano che si riconosce nei propri valori e non ha di certo paura a rivendicarli: il dialogo, la sostenibilità, la solidarietà, il merito e la questione morale.

Al sen. Astorre e all’on. Mauri, a nome di tutta la comunità democratica, rivolgiamo un ringraziamento particolare per il lavoro svolto in queste settimane e per il coraggio messo nel ridare credibilità e dignità al PD in provincia di Latina.