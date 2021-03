ASD Gaeta, Marco Crocco lascia la presidenza

Dopo due anni di emozioni vissute insieme, di alti e bassi, di tante iniziative intraprese e con la voglia di superare le diverse difficoltà intervenute a causa della pandemia, giunge al termine l’esperienza di presidente dell’ASD Gaeta per Marco Crocco. Imprenditore di successo nel proprio settore ha portato nell’ambiente calcistico gaetano ottimismo e caparbietà, sempre vicino alla squadra sia in casa che in trasferta. Seguire una squadra di calcio da presidente è un impegno che Crocco ha sempre preso sul serio e il sopraggiungere di nuovi impegni lavorativi, che lo porteranno ancor più di prima lontano da Gaeta, lo costringono a fare un passo indietro. Ha ritenuto quindi corretto comunicare le proprie dimissioni in vista dell’imminente ripartenza dei campionati. A Crocco i soci, i dirigenti, la vicepresidenza nella persona di Antonio DI Biagio rivolgono il loro ringraziamento per quanto fatto insieme. Si è trattato di una decisione condivisa e per la scelta del successore da alcuni giorni la società è in continuo contatto con alcune figure ed eccellenti profili che ben potrebbero assumere l’incarico e proseguire, così, nel percorso intrapreso dalla società. Nel corso delle prossime settimane seguiranno nuove comunicazioni a riguardo.

Comunicato stampa