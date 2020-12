Asl di Latina: il 29 dicembre parte il V- Day in città presente l’Assessore Alessio D’Amato

Grande giornata per la città di Latina e per l’intera provincia. Parte il conto alla rovescia per il V- Day, infatti martedì 29 dicembre alle ore 9,00 l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato si recherà presso la tensostruttura dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina per presenziare all’avvio della campagna vaccinale sui 5 operatori sanitari prescelti e che sono tutte donne. Si parte con: Serena Freguglia, Francesca Maggiarra, Irene Fanulli, Tiziana De Filippis e Giulia Restuccia.

“Nella giornata di martedì si partirà con le prime vaccinazioni simboliche che rappresentano l’inizio di una campagna vaccinale che si protrarrà in tutto il 2021. Un momento comunque importantissimo nella lotta contro la pandemia. Per questo invito alla massima partecipazione alla campagna vaccinale al fine di sconfiggere questa patologia e di tornare il più velocemente possibile alla normalità”, così ha dichiarato il Direttore Sanitario della Asl di Latina Giuseppe Visconti.

“Una giornata storica per il nostro Paese e il nostro territorio che afferma il valore della scienza e della ricerca che unito al sacrificio fatto da ogni cittadino ci porterà a uscire quanto prima dal tunnel. Inoltre credo che vaccinarsi sia un dovere etico”, ha dichiarato il Sindaco di Latina Damiano Coletta.