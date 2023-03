Assume cocaina ai domiciliari. Guai per un 22enne

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere. A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati. Nello specifico, i militari della Stazione CC di Scauri di Minturno hanno tratto in arresto in esecuzione di provvedimento della competente A.G., un 22 enne di Minturno, per essere risultato assuntore di cocaina durante la sua permanenza agli arresti domiciliari.

Comunicato stampa