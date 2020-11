In data 11 novembre, i Carabinieri del locale nucleo operativo e radiomobile di Terracina – in esecuzione di un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere per il reato di “atti persecutori e stalking” emessa dal g.i.p. del tribunale di Latina, che concordava con la motivata richiesta di aggravamento della misura avanzata dal reparto operante – traevano in arresto un 34enne del luogo.

L’arrestato, espletate le formalita’ di rito, veniva associato presso la casa circondariale di Cassino, a disposizione dell’autorita’ giudiziaria,.