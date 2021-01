Auto avvolta dalle fiamme, intervengono i Vigili del fuoco

Nella prima serata di ieri 21 gennaio, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Cisterna, via Tivera, a seguito segnalazioni di un incendio.

Sul posto la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Latina constatata la presenza di una vettura BMW, a bordo strada, ed avvolta dalle fiamme.

Subito iniziavano le operazioni di spegnimento valse a non propagare l’incendio su tutto il mezzo.

In base ai pochi elementi raccolti si presume che, tale rogo, sia scaturito a seguito di un evento accidentale.

Non si registrano persone coinvolte.