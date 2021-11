Auto nel canale, morto un uomo

Poco prima delle 6 di questa mattina, il personale operativo dei Vigili del Fuoco, è intervenuto nel Comune di Fondi, su richiesta dei carabinieri, per una macchina in un canale.

Sul posto, in via Sette Acque, la squadra territoriale VF di Terracina, constatava la presenza di una vettura ribaltata parzialmente coperta dall’acqua del canale che costeggia la strada.

Si provvedeva a recuperare la vettura con l’ausilio della autogrù. Una volta recuperato il mezzo si rinveniva, al suo interno, il corpo senza vita di un uomo che veniva consegnato ai sanitari che ne constatavano il decesso.