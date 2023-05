Auto rubate a Itri e Gaeta recuperate dai Carabinieri

Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio, con numerose pattuglie posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere con particolare riferimento al fenomeno dei furti in abitazione. Nello specifico, i militari della:

– Tenenza CC di Gaeta intervenuti in quella Via del colle a seguito di segnalazione circa la presenza di persone sospette, hanno rinvenuto un’ autovettura lasciata repentinamente abbandonata da soggetti che si davano alla fuga per le campagne circostanti senza comunque essere intercettati. Immediati accertamenti permettevano di appurare che l’autovettura in questione era oggetto di furto avvenuto poco prima in quella zona ed al suo interno veniva recuperata refurtiva varia comprendente molti utensili da lavoro professionale, restituiti al legittimo proprietario;

– Stazione CC di Itri, intervenuti in quella Contrada Calabretto a seguito di segnalazione circa la presenza di persone sospette, hanno rinvenuto un’ autovettura lasciata repentinamente abbandonata da soggetti che si davano alla fuga per le campagne circostanti riuscendo a dileguarsi. Immediati accertamenti permettevano di appurare che l’autovettura in questione era oggetto di furto avvenuto in un’abitazione poco distante dal luogo di ritrovamento ed al suo interno vi era refurtiva varia comprendente molti utensili da lavoro professionale, successivamente restituiti al legittimo proprietario.