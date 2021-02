Azienda agricola in fiamme

Poco prima della mezzanotte scorsa, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Sabaudia in via Formicosa, a seguito di alcune segnalazioni relative a un incendio di notevoli proporzioni.

Conseguentemente, la Sala Operativa 115 inviava sul posto le squadre di Terracina e Latina, supportate da una autobotte.

Il personale intervenuto, constatava la presenza di un incendio che stava interessando una azienda agricola. In particolare, le fiamme avevano già coinvolto alcuni mezzi agricoli ed un deposito di fieno.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte per alcune ore.

Il rogo ha interessato 4 mezzi agricoli, oltre al fienile andato completamente distrutto.

Le cause sono in fase di accertamento da parte del personale specialista in collaborazione con i carabinieri.

Non si registrano persone coinvolte.