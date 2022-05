Azione: “viabilità del sud pontino fortemente compromessa, necessario un intervento complessivo”

Galleria Monte Giove

Per l’intera giornata di domenica Primo Maggio è rimasta chiusa, fino al giorno successivo, la strada regionale Flacca la quale è stata interrotta a causa della pericolosità della galleria Capovento, nei pressi di Sperlonga.

Questo è l’ultimo di una serie di disservizi che colpiscono la viabilità del sud pontino, che da anni soffre le strettoie della mancata creazione della Pedemontana a Formia e della sospensione dell’utilizzo di una parte delle gallerie che fanno parte del traforo di Monte Giove.

Non è una novità la pericolosità della Flacca, ricordiamo che frequentemente viene impedito l’accesso ai mezzi pesanti all’inizio della stagione estiva e che le gallerie ormai versano in uno stato pietoso, intasando di conseguenza la strada statale Appia

sobbarcando di disagi i cittadini ma anche gli operatori economici. La stragrande maggioranza del movimento merci del MOF (Mercato Ortofrutticolo Fondi) proviene da mezzi su gomma e anche in questo caso la viabilità del territorio ha conseguenze

drammatiche sulla logistica del mercato, con incremento di costi e di traffico.

La parte sud della Provincia di Latina è strozzata da questa situazione, per questo motivo come Provincia di Latina in Azione chiediamo alle autorità competenti (Provincia, Regione e Ministero dei Trasporti) di attivarsi quanto prima per fronteggiare e risolvere tale problematica. A tal proposito nelle scorse settimane abbiamo presentato un’interrogazione parlamentare proprio in merito allo stato del progetto per la realizzazione della Pedemontana che, insieme alla Flacca e alle altre arterie stradali, fa parte del sistema di interventi stradali necessari per il miglioramento della viabilità nell’area sud della provincia.

Chiediamo pertanto, al più presto, un piano di manutenzione delle strade provinciali e regionali in maniera da agevolare il traffico locale e una accelerazione nel progetto di ripristino della Galleria di Monte Giove. Non è ammissibile che dopo due anni

ancora non si veda la luce per ripristinare un traforo relativamente recente. Infine, riteniamo fondamentale la creazione di un piano di sviluppo della rete viaria che possa prevedere interventi come la realizzazione della Pedemontana e ilrafforzamento sia della direttrice longitudinale (Strade statali Pontinia e Appia) sia della direttrice trasversale, utile al collegamento con la rete autostradale.

Provincia di Latina in Azione