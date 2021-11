Babbo Natale a Gaeta: la magia del Villaggio Incantato (VIDEO)

Torna a Gaeta la magia del Villaggio Incantato di Babbo Natale, in compagnia di Befana ed elfi.

Fino al 6 gennaio la magia del Villaggio Incantato torna a risplendere in via Annunziata, nella zona medievale della città, negli spazi dell’ex ospedale Annunziata: una piacevole tradizione che torna nel 2021 dopo lo stop dello scorso anno imposto dalla pandemia e che si rinnova nell’ambito della sesta edizione di “Favole di luce”, la manifestazione che, fino al 16 gennaio 2022, illuminerà lo splendido borgo della Riviera di Ulisse.

Misure anti-Covid

Una “special edition” quella 2021 per dare un segnale di ritorno alla normalità e riaccendere la speranza.

Naturalmente, per far fronte alle misure di contenimento anti-Covid19, l’Associazione Overline 2017, ideatrice del progetto, ha dovuto rimodulare il Villaggio di Babbo Natale, con un percorso in entrata e uno in uscita, per non far incrociare i visitatori, che hanno, comunque, l’obbligo di green pass (per i visitatori dai 12 anni in su) e mascherine per accedere alla casa.

Casa che, come sempre, è allestita con tutti gli ambienti, dalla stanza degli elfi alla cucina della Befana, dalla sala da pranzo al salone alla camera da letto di Babbo Natale, fino al Polo Nord, per un’estensione di circa 2000 mq, per vivere la magia… in sicurezza.

Dal 6 dicembre con l’entrata in vigore del decreto l’accesso sarà possibile solo ai possessori di super green pass.

Resta intatta la magica atmosfera natalizia del Villaggio Incantato, con percorsi raccontati e fiabeschi guidati dagli elfi, che accolgono i bambini all’ufficio postale dove è possibile imbucare la letterina a Babbo Natale (portata da casa e non scritta in loco, diversamente dagli anni passati, per misure anti Covid) nell’apposita cassetta.

Laboratori

Oltre a Babbo Natale, Befana ed elfi i visitatori possono incontrare anche principesse e personaggi eccezionali che rendono l’atmosfera ancor più magica, grazie al supporto di “Vivere in una Favola“, promotore, inoltre, nell’ambito del Villaggio Incantato, di laboratori di arte sartoriale rivolti ai bambini dai 3 ai 12 anni.

Il Villaggio Incantato è anche la Mostra dei Presepi: più di 60 presepi in esposizione da Gaeta, Formia, Averna, Maddaloni, Lenola, fino a Sondrio.

Parte del ricavato del Villaggio Incantato di Babbo Natale (l’ingresso è di euro 4,00), organizzato dall’Associazione Overline 2017, è destinato a fini benefici. Quest’anno il progetto mira a sostenere l’Associazione di Volontariato “Ernesto”, Centro per le Adozioni Internazionali di Gaeta.