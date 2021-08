Bagnanti in difficoltà soccorsi dalla Guardia Costiera

Questa mattina la sala operativa della Guardia Costiera di Gaeta si è attivata per una richiesta di assistenza, pervenuta da un bagnante, presso le Grotte di Tiberio del Comune di Sperlonga, relativa alla presenza di alcune persone in evidente difficoltà in mare.

Nove, nel complesso, le persone assistite dal battello della Guardia Costiera di Gaeta, in servizio presso la postazione estiva di Sperlonga.

Durante il pattugliamento marittimo per la vigilanza balneare nell’ambito dell’Operazione estiva “Mare Sicuro 2021”, il mezzo navale della Capitaneria di porto è stato dirottato in zona dalla sala operativa alla quale è pervenuta la segnalazione.

In un primo momento, il personale militare ha soccorso sei soggetti in difficoltà, di cui tre assistenti bagnanti che, valutate le condizioni di sicurezza, sono dovuti intervenire per soccorrere i malcapitati.

L’attività dei bagnini si è complicata in considerazione della forte risacca presente in zona e, pertanto, si è reso necessario l’allertamento della Guardia Costiera.

Ultimato l’intervento e verificate le buone condizioni di salute delle persone soccorse, il gommone della Guardia Costiera è dovuto partire nuovamente alla volta dello stesso tratto di mare al fine di assistere ulteriori tre bagnanti che si trovavano nelle stesse difficoltà dei precedenti. Le operazioni si sono concluse anche in questo caso con esito positivo, con le persone condotte in sicurezza nel porto di Sperlonga.

In occasione di questo evento, e di altri episodi simili occorsi durante l’ultimo weekend, risolti dal pronto intervento della catena dei soccorsi, la Capitaneria di porto di Gaeta ricorda a tutta l’utenza balneare di rispettare le Ordinanze balneari vigenti, invitando a non assumere comportamenti imprudenti o spericolati che possano pregiudicare la propria e l’altrui sicurezza, specialmente in caso si cattive condizioni meteomarine. E’ fondamentale consultare sempre i bollettini meteo della zona di interesse prima di intraprendere qualsiasi attività in mare e di avvalersi dell’esperienza, dei consigli e delle indicazioni degli assistenti bagnanti presenti in zona.