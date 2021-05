“Bandiere verdi 2021”, ecco le 8 spiagge pontine adatte ai bambini scelte dai pediatri

Assegnate oggi ad Alba Adriatica le Bandiere verdi 2021, le spiagge a misura di bimbi secondo i pediatri.

Dieci gli arenili del Lazio insigniti dei vessilli, di cui ben 8 pontine: Formia, Gaeta, Lido di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina e Cala Nave a Ventotene. Le altre due spiagge laziali premiate sono Anzio, in provincia di Roma, e Montalto di Castro, in provincia di Viterbo.

Spazi fra gli ombrelloni e acqua che non diventi subito alta, presenza di attività ludiche, servizi dedicati ai bambini e alle famiglie, presenza di locali di relax, svago e divertimento per i genitori, qualità delle acque e possibilità di balneazione sono i requisiti necessari per la Bandiera Verde.

Sono 148 le spiagge a misura di bimbi: 143 in Italia, 3 in Spagna, una in Romania e una in Tanzania.