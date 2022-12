Bando Scu 2023: 31 posti disponibili in provincia di Latina

Sono 31 le posizioni di volontariato in Servizio Civile presso le sedi del Consorzio Parsifal in provincia di Latina. Trentuno posti per giovani volontari tra i 18 e i 29 anni non compiuti interessati ad impegnarsi per un anno in un’esperienza altamente formativa e di grande valore etico. Un passaporto per arrivare a conoscere meglio se stessi e, soprattutto, avvicinarsi con un’ottica diversa agli altri.



I progetti per Latina e provincia riguardano gli ambiti dell’assistenza ai bambini, ai giovani e agli adulti in condizioni di svantaggio, ai migranti, alle persone con disabilità, agli anziani; dell’educazione e dell’animazione per bambini. Per quanto riguarda le attività in provincia di Latina – da realizzare presso le Cooperative Altri Colori, Astrolabio, Herasmus e Osiride e presso il Comune di Cori – sono disponibili 8 posti a Cisterna di Latina, 7 a Cori, 5 a Formia, 4 a Latina, 3 a Fondi, 2 a Gaeta, 1 a Santi Cosma e Damiano, 1 a Spigno Saturnia: i giovani selezionati presteranno servizio in centri socio-educativi per minori, centri diurni per disabili, una casa famiglia per disabili, un centro anziani fragili, un centro SPRAR per rifugiati e presso i Servizi Sociali comunali a Cori. Tutti i progetti del Consorzio Parsifal prevedono inoltre una quota di posti riservati per giovani con minori opportunità (in difficoltà economiche, con bassa scolarizzazione o con disabilità).



Per scoprire come partecipare basta andare sulla home page del portale www.consorzioparsifal.it e, attraverso la sezione ‘Servizio Civile’, sarà possibile ottenere tutte le informazioni relative ai progetti e alla compilazione esclusivamente online, con SPID di 2° livello, dei moduli di domanda che dovranno pervenire entro il prossimo 10 febbraio 2023 alle ore 14:00.



È bene consultare periodicamente il portale del Consorzio Parsifal – o seguire la pagina Facebook https://www.facebook.com/consorzioparsifal/ – in modo da rimanere aggiornati in merito alle prove di selezione, che si terranno nei prossimi mesi. Per maggiori informazioni siamo a disposizione anche ai numeri 379.1594353 e 0775.835037 o via mail: serviziocivile@consorzioparsifal.it.