Basket, Victor Papa tornerà a vestire la maglia biancoverde

La AD Basket Serapo ’85 comunica con estremo piacere che Victor Papa tornerà a vestire la maglia biancoverde per la stagione 2022/2023. Victor già in passato ha vestito in nostri colori distinguendosi per atltismo e concretezza in ambo parti del campo. Nell’ultima avventura si ricorda la cavalcata fantastica della U20 che arrivò ad un niente da giocarsi il titolo di campione Regionale contro la Stella Azzurra Roma nella stagione 2018/2019. Dopo quell’esperienza Victor ha avuto modo di girare il Compresorio disputando la Serie B con il Meta Formia, la Serie C Gold con la Virtus Fondi e di vincere il campionato di Serie C Silver con il Basket Cassino. A Victor quindi va il più gradito benvenuto augurandogli un stagione ricca di successi personali e sporatutto di squadra

UFFICIO STAMPA BASKET SERAPO ’85