Beach Volley, domani riparte ‘Tour Lazio’

Il Beach Volley Tour Lazio è pronto a ripartire, in quella che già si preannuncia come l’edizione della rinascita dopo l’interruzione forzata del 2020 a causa della pandemia. Per la quinta volta, il torneo sarà organizzato dal Comitato Regionale Fipav Lazio in sinergia con l’Istituto per il Credito Sportivo (Ics), con il contributo della Regione Lazio.

Una sinergia, quella con Ics, divenuta nel tempo una partnership consolidata in grado di resistere alle sfide del presente per guardare con fiducia al futuro di una disciplina sempre più praticata e amata. L’Ics Beach Volley Tour Lazio 2021 regalerà spettacolo ed emozioni su tutto il litorale, da metà giugno a inizio agosto, coinvolgendo le migliori coppie del panorama italiano e trasformandosi in uno straordinario strumento di promozione dei territori per favorire il turismo sportivo.

Si parte nel weekend del 12 e 13 giugno, con la prima tappa allo stabilimento ‘Rive di Traiano’ a Terracina. Il tour proseguirà nella stessa location la settimana successiva per la serie nazionale, la prima tappa del campionato italiano assoluto che darà punteggi anche per la classifica del Lazio. Una novità assoluta che impreziosisce ulteriormente la kermesse di beach volley, dandole ancor più lustro a livello nazionale. Pausa di due settimane e poi ci si trasferirà il 3 e 4 luglio sulla spiaggia di San Felice Circeo. La quarta tappa, il 10 e 11 luglio, sarà invece al ‘Lido Altamarea’ di Sperlonga. Dal litorale pontino, poi, l’Ics Beach Volley Tour Lazio approderà il prossimo 25 luglio a Roma con la quinta tappa al ‘Tiberis’, sul fiume Tevere. I titoli di ‘Campione del Lazio‘, dopo i successi del 2019 delle coppie Stacchiotti-Langellotti nel femminile e Lupo-Vanni nel maschile, saranno assegnati sabato 31 luglio e domenica 1 agosto nella sesta e ultima tappa alla ‘Pinetina Beach Village’ di Ostia.

Un’iniziativa, si legge nel comunicato, che dimostra ancora una volta quanto il beach volley sia divenuto ormai uno sport totale anche grazie alla sinergia consolidata negli anni tra la FIPAV Lazio, guidata da Andrea Burlandi, e l’Istituto per il Credito Sportivo, guidato dal Presidente Andrea Abodi, giocabile in qualsiasi spazio e adatto a tutti, in grado di riqualificare gli spazi cittadini e di trovare sempre più appassionati, coinvolgendo atleti e spettatori a 360 gradi. Le gesta dei beachers, i risultati, le classifiche e gli aggiornamenti delle singole tappe saranno raccontati ‘on air’ sulle frequenze digitali di Tmw Radio, la web radio dello sport, sul Corriere dello Sport-Stadio, in televisione su Lazio Tv (canale 12 del dt) e Canale 10 (canale 19 del dt) e sui canali social di Fipav Lazio e Istituto per il Credito Sportivo.