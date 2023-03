Big Bench a Sperlonga, come raggiungere la panchina gigante

Big Bench, la panchina gigante inaugurata a Sperlonga il 15 ottobre 2022, è un’attrazione installata in cima alla collina sovrastante l’area archeologica della Villa di Tiberio.

L’inizio del percorso per raggiungerla è situato all’imbocco della Via Flacca, vicino il Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga. Dopo aver varcato il cancello che dà il benvenuto alla zona del Promontorio villa Tiberio e costa Torre Capovento-Punta Cetarola, è possibile addentrarsi nei sentieri di Ulisse, attraverso il Percorso A, che, come indicato dal cartello, porta alla Big Bench.

La strada che porta alla grande panchina offre dei bellissimi scenari, dalla vista sul mare, a quella sull’area archeologica della Villa di Tiberio, raggiungibile dall’ingresso del museo adiacente.

Una piccola escursione, guidata dai cartelli indicativi, che mostrano la via per l’attrazione. La difficoltà sale in prossimità della collina sulla quale è situata la panchina gigante. La pendenza aumenta leggermente e il percorso si fa un po’ meno agevole ma una volta arrivati in cima lo scenario ripaga il piccolo sforzo.

La collina sulla quale è situata la Big Bench, rappresenta un punto di osservazione strategico, che sovrasta le spiagge di Levante e quella di Bazzano, e permette di estendere lo sguardo su tutto il golfo fino al Circeo. Salendo sugli scalini appositi, è possibile “arrampicarsi”, sedersi sulla grande panchina e da lì ammirare lo scenario mozzafiato.

Quella di Sperlonga è la panchina numero 265 installata dal Big Bench Community Project, come testimonia la targhetta apposta su di essa. Vicino l’attrazione è possibile anche scattare delle foto dal “buco” a forma di cuore del pannello di legno, contrassegnato dall’hashtag #bigbenchsperlonga, oppure addirittura usufruire dei libri lasciati a disposizione, in un armadietto apposito.

Una volta terminata la visita, è possibile ripercorrere il già citato percorso A, oppure scendere attraverso il percorso B, il quale sbuca anch’esso sulla Via Flacca, semplicemente dal lato opposto della strada.