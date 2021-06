Blitz antidroga, sequestrata serra di marijuana: un arresto

Nella mattinata del 14 giugno 2021, in Sezze i militari della locale stazione carabinieri, al termine di una specifica attività’ di contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, traevano in arresto in flagranza di reato, un 41enne del luogo.

I militari, a seguito di perquisizione domiciliare nell’abitazione in uso al prevenuto, rinvenivano n.2 bustine in cellophane contenenti rispettivamente “gr.16,50 e gr.14,90” di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, ed n.1 pacchetto di sigarette contenente all’interno gr.1,60 del medesimo stupefacente, oltre ad un bilancino elettronico di precisione utilizzato per suddividere e pesare le dosi destinate allo spaccio.

La successiva perquisizione eseguita presso una seconda casa di proprietà del 41enne, consentiva di scoprire la presenza di una “serra” destinata alla coltivazione di piante di marijuana, attrezzata con apparecchiature elettriche dedicate allo scopo, ove erano presenti in coltivazione “n. 80 piante di marijuana” suddivise tra n.51 di altezza cm.30, n. 8 di altezza cm 35 e n.21 di altezza cm.60, il tutto sottoposto a sequestro.

Su disposizione dell’a.g., l’arrestato, dopo le formalita’ di rito, veniva condotto presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza per rito direttissimo.