Bonus affitti a Fondi: pubblicato l’avviso per la richiesta di contributi

È stato pubblicato oggi l’avviso per la richiesta dei contributi straordinari per il pagamento dei canoni di locazione 2021.

Tali agevolazioni sono state finanziate con risorse, utilizzabili per politiche di supporto ai cittadini in difficoltà o di sostegno al tessuto socio economico, trasferite dal governo al Comune di Fondi per essere stato zona rossa dal 19 marzo al 14 aprile 2020.

Per presentare domanda c’è tempo fino al 3 dicembre 2021. Da oggi e fino alla scadenza dell’avviso, l’Ente ha messo a disposizione un funzionario per fornire assistenza ai cittadini nella presentazione delle domande. Per informazioni o chiarimenti è quindi possibile contattare il numero telefonico 0771-507237 dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00.

Sonia Notarberardino

«Si tratta di un avviso molto atteso dalla cittadinanza – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino – che alleggerirà i bilanci di tante famiglie in difficoltà. Questi sussidi fanno il paio con le borse lavoro, con le agevolazioni Tari e con le numerose altre iniziative promosse dall’amministrazione allo scopo di tendere la mano a chi, a causa della pandemia ma non solo, si è trovato e continua a trovarsi in stato di contingente disagio economico».

Le domande dovranno essere presentate in via telematica sul portale www.fondi.retedelsociale.it. I contributi saranno erogati nella misura massima di tre mensilità sino ad esaurimento delle risorse disponibili.