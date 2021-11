Bonus bollette luce e gas: da ottobre 2021 aumenta l’importo

Da ottobre 2021 le famiglie hanno dovuto accettare un ulteriore aumento dei prezzi di luce e gas, comunicato dall’autorità per l’energia a inizio mese e valido per l’ultimo trimestre del 2021. Un aumento da record dovuto alla ripresa dei mercati energetici, cheimpone una reazione immediata da parte dei consumatori. In sintesi, arriva il momento di capire come risparmiare, approfittando dei diversi incentivi messi a disposizione dallo stato, come il bonus bollette.

Il bonus bollette: requisiti e funzionamento

Il bonus sociale per le bollette consente alle famiglie di ottenere uno sconto sulle spese relative ai consumi di luce e gas. Naturalmente, per accedere al suddetto bonus bisogna rispettare determinati requisiti, come nel caso della soglia di reddito familiare, non superiore a 8.265 euro. Viene fatta eccezione per i nuclei familiari con più di tre figli a carico, dato che in questo caso la soglia ISEE si alza fino ad un massimo pari a 20 mila euro.

Il bonus bollette può essere richiesto anche da chi usufruisce già del reddito di cittadinanza o della pensione di cittadinanza, in quanto considerati come soggetti economicamente svantaggiati. Non bisogna farne richiesta, dato che il bonus viene assegnato in automatico dall’ARERA, che ha accesso diretto al database INPS. In sintesi, lo sconto viene applicato automaticamente in bolletta.

Aumento degli importi ad ottobre

Il bonus bollette viaggia verso un aumento degli importi a partire da ottobre, e si tratta ovviamente di un’ottima notizia per le famiglie che ne usufruiscono. Si parla nello specifico di una cifra che partirà da un minimo di 128 euro fino ad arrivare ad un massimo pari a 177 euro – l’importo sarà erogato in misura direttamente proporzionale al numero dei componenti della famiglia usufruente.

Altri consigli per risparmiare sui consumi domestici

Oltre al bonus ci sono altre accortezze che possono aiutare a diminuire gli importi in bolletta. Il primo consiglio è quello di valutare le diverse proposte degli operatori presenti sul mercato libero, non solo perché a breve il passaggio sarà reso obbligatorio per tutti, ma anche poiché consente una scelta più vasta di provider e di tipologie di tariffe disponibili, da quelle a fascia oraria fino alle soluzioni per riduzione di CO2 offerte da alcuni operatori di questo mercato, come VIVI energia, per citarne uno, che permette anche di selezionare pacchetti di luce e gas insieme per ridurre ulteriormente le spese.

In secondo luogo, ora che arriva il grande freddo siberiano, è il caso di fare molta attenzione a come si usa il riscaldamento. Èimportante proteggere adeguatamente la casa, installando gli infissi termoisolanti e un cappotto, in modo tale da evitare le possibili fughe di calore. Si suggerisce inoltre di fare attenzione agli sprechi di gas in cucina, molto diffusi, soprattutto da chi tende ad utilizzare sempre i fornelli grandi, non coprendo le pentole.

Per quel che riguarda l’energia elettrica, è importante tenere accese le luci soltanto quando se ne ha la necessità, ricordandosi di spegnerle quando si esce di casa o quando non ci si trova in una determinata stanza. Infine, attenzione alla modalità stand-by del proprio computer, soprattutto se si sta ancora lavorando in smartworking, altra fonte di spreco di energia e di denaro.