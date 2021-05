Borsa e investimenti: alla scoperta dei titoli del momento consigliati dagli analisti

In attesa delle prossime mosse della FED, con la Banca centrale americana che potrebbe intervenire dopo i dati sull’inflazione alle stelle, i mercati finanziari si mantengono abbastanza stabili sia in Europa che dall’altra parte dell’oceano. In particolare, se nel breve termine gli analisti e le banche centrali prevedono un clima di generale incertezza, con la volatilità che dovrebbe essere la protagonista assoluta, per il lungo periodo bisogna prestare attenzione ai nuovi trend.

Nel dettaglio, secondo gli esperti di Credit Suisse esistono 6 supertrend da monitorare nel 2021, i quali potrebbero offrire nuove opportunità d’investimento nei prossimi anni. Il primo è ovviamente quello della sostenibilità, un settore in cui aumenteranno gli investimenti dopo il boom del 2020-21, con i prodotti ESG destinati a crescere e privilegiare le aziende impegnate nella conversione energetica e nella lotta ai cambiamenti climatici. Il secondo è legato alle infrastrutture, indispensabili per la ripresa post-covid e l’ammodernamento in vista delle grandi sfide tecnologiche del futuro.

Il terzo supertrend per Credit Suisse è quello tecnologico della trasformazione digitale, mentre il quarto è l’economia della terza età, ovvero tutti quei servizi per gli anziani la cui domanda è in forte crescita a causa dell’invecchiamento della popolazione. Infine, bisogna valutare con attenzione i nuovi valori dei Millennials, sempre più rivolti ai temi green, alla condivisione e al passaggio dal modello basato sul possesso a quello del consumo, mentre il sesto trend è quello dell’ansia della società, con timori e preoccupazioni ai quali il settore privato può fornire soluzioni come integrazione del servizio pubblico.

Quali sono i titoli da monitorare tra opportunità di oggi e di domani

Un investitore deve essere capace di sfruttare le opportunità di oggi senza trascurare quelle di domani, attraverso un giusto compromesso tra operazioni di breve termine e investimenti di lungo periodo. Al momento tra i titoli consigliati dagli analisti su Giocareinborsa.net ci sono soprattutto le azioni value e cicliche. Ma è sempre importante tenere conto della rotazione dei titoli favorita dall’aumento dell’inflazione e dalle stime di crescita economica, con la possibile penalizzazione di molti titoli growth.

Tra le azioni da analizzare oggi ci sono senza dubbio energetici e bancari, come Eni, Petrobras, Total, UniCredit, Intesa Sanpaolo, Bank of American e JP Morgan, con i primi avvantaggiati dal rally del petrolio, i secondi invece dalla maggiore fiducia di famiglie e imprese in vista del recupero dell’attività economica. Per cavalcare la crescita è necessario monitorare titoli come Moncler, Walmart, Nestlé, i quali potrebbero beneficiare dell’incremento dei consumi atteso per il secondo semestre del 2021, con ripercussioni positive sul business e il fatturato.

Per quanto riguarda gli investimenti di lungo termine è necessario considerare i trend indicati dagli esperti di Credit Suisse, molti dei quali sono confermati anche da altre banche d’investimento. In particolare, la tendenza più significativa è quella legata alla rivoluzione verde, non a caso nell’ultimo anno c’è stato un vero e proprio boom per gli investimenti ESG. Questi strumenti consentono di investire non appena nelle aziende green, ma anche nelle imprese con un business etico socialmente responsabile e una governance competente.

Nel campo della green economy ci sono molti titoli interessanti, come Tesla, NIO, Hera, Enel e A2A, inoltre non bisogna sottovalutare settori come la cyber security, la trasformazione digitale e il biotech. Quest’ultimo è uno degli ambiti con il più alto potenziale secondo gli analisti, specialmente dopo lo sviluppo della tecnologia mRNA usata per i vaccini contro il SARS-CoV-2, una soluzione innovativa indicata come estremamente promettente per il settore biotech, con la quale mettere a punto nuovi trattamenti specifici per patologie croniche e gravi come i tumori.

Come selezionare i titoli in borsa in modo efficiente

Ovviamente, le indicazioni degli esperti sono appena dei consigli sui titoli più interessanti da monitorare, dopodiché ogni investitore deve realizzare le proprie analisi per capire se si tratta di una soluzione adatta alle proprie esigenze. In questo caso è necessario effettuare un’analisi fondamentale completa e approfondita, per verificare il business dell’azienda quotata, le sue prospettive per il futuro e il tipo di fase affrontata dalla società, ad esempio di crescita, consolidamento, difficoltà o stagnazione.

Inoltre, bisogna capire su quali titoli investire secondo la propria strategia finanziaria, tenendo conto della propensione al rischio, degli orizzonti temporali degli investimenti e del tipo di diversificazione adottata. Allo stesso tempo è necessario fare un’analisi tecnica per studiare l’andamento del prezzo, allo scopo di identificare stop loss e take profit, stabilendo quando conviene eventualmente aprire la posizione e con quale target in vista di una possibile chiusura dell’investimento.