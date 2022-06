CAMP19NI D’ITALIA, a Gaeta si festeggia il tricolore

A Gaeta è arrivato il momento di festeggiare lo Scudetto del Milan con lo storico Milan Club. L’ appuntamento è per giovedì 23 giugno alle 20:30 al Ristorante Magie dei Sapori presso Torre San Vito Hotel Villaggio nella bellissima cornice della spiaggia di Sant’Agostino.

La serata è aperta a tutti, non solamente ai soci, sarà un modo per rivedersi e celebrare insieme l’attesissimo tricolore conquistato dai ragazzi capitanati da Mister Pioli.

Tante saranno le sorprese, ci sarà anche una lotteria da sogno con tanti premi ufficiali del Milan tra cui la maglia autografata da Zlatan Ibrahimovic, il pallone firmato da tutti i Campioni d’Italia e biglietti omaggio per San Siro.

Per info e prenotazioni è possibile contattare il Presidente Mirko Di Ciaccio al 388-1838435 o scrivere alla pagina Facebook “Milan Club Gaeta”

Vi aspettiamo per colorare Gaeta di rossonero e di verde bianco rosso!