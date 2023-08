Campionati del mondo di Vela. Ruggero Tita è medaglia d’oro

Termina oggi il mondiale Nacra 17 disputato a Den Haag (NED) con una splendida vittoria del finanziere Ruggero Tita in coppia con Caterina Banti (CC Aniene).

L’equipaggio azzurro, entra prepotentemente nella storia della vela italiana conquistando il terzo titolo iridato (dopo Aarhus 2018 e Nova Scotia 2022).

Un risultato che, come stabilito dalla “World Sailing”, vale anche il primo pass olimpico per l’Italia alle prossime olimpiadi di Parigi 2024 (Marsiglia per la disciplina della Vela).

Nacra 17 (49 partecipanti)

Dal punto di vista tecnico è stata una cavalcata entusiasmante del duo volante (campione olimpico, mondiale ed europeo in carica!), che ha suggellato la propria supremazia inanellando ben dieci primi posti nelle quindici prove disputate tra qualifiche e gold fleet.

Una superiorità assoluta scaturita dalla capacità di Ruggero e Caterina di sfruttare il proprio con un invidiabile affiatamento nelle condizioni a loro più congeniali, ovvero vento medio forte.

I due fuoriclasse, hanno saputo inoltre gestire sapientemente le intense correnti tipiche del campo di regata di Scheveningen, che hanno messo in difficoltà l’intera flotta.

Nella giornata odierna la Medal Race, disputata in condizioni di vento da NE intorno ai 12 nodi, ha visto confermare il dominio attraverso una regata vinta con la determinazione che li ha contraddistinti in tutto il campionato.

L’oro e le vivissime congratulazioni di tutto il Gruppo Sportivo “Fiamme Gialle” vanno, ancora una volta, ai dominatori del vento Tita-Banti, l’argento agli eterni rivali, gli inglesi Gimson-Burnet e il bronzo agli svedesi Jarudd-Jonsson.

Da segnalare inoltre l’ottimo campionato svolto dalla Gialloverde Margherita Porro in coppia con Stefano Dezulian (Fraglia Vela Malcesine) i quali al loro esordio in un campionato del mondo assoluto terminano al 23esimo posto.

49er FX (58 partecipanti)

Termina il campionato anche la classe 49er FX con la “Fiamma Gialla” Carlotta OMARI che in equipaggio con Sveva Carraro (AM), si posiziona in trentesima posizione, purtroppo senza ancora centrare l’obiettivo della qualifica olimpica.

