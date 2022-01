Cardillo Cupo capogruppo provinciale di Fratelli di Italia

I Consiglieri Provinciali, Pasquale Cardillo Cupo e Ilaria Marangoni, hanno comunicato al Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stafanelli, di costituire in seno all’Assise di Via Costa il gruppo di Fratelli di Italia (FdI) ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento Consiliare.

Contestualmente il gruppo di Fratelli di Italia ha indicato quale capogruppo provinciale l’Avv. Pasquale Cardillo Cupo.

“Ringrazio la collega Marangoni e i vertici locali e nazionali del partito – Procaccini, Calandrini e Tiero – per la fiducia riposta ; come sempre farò del mio meglio per essere all’altezza di rappresentare il partito di Fratelli di Italia nel Consiglio Provinciale e per dare il mio contributo nel continuare a favorirne la crescita in tutto il comprensorio.”