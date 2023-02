Carnevale Formiano 2023: grande successo per l’evento

E’ calato il sipario sul Carnevale Formiano 2023, un evento che ha segnato una svolta importante dopo le interruzioni degli anni passati a causa della pandemia. Una edizione che ha registrato numeri altisonanti con centinaia di visitatori, con un picco di 10mila persone, che si sono riversati, in particolare nella giornata del martedì grasso, nelle vie del centro cittadino e non solo.

“E’ stato un vero e proprio successo – ha commentato soddisfatto il sindaco di Formia Gianluca Taddeo – con le tantissime iniziative riservate a grandi e piccoli, in un’atmosfera magica che ha ripercorso lo stile vintage, la moda e la musica dagli anni ‘20 agli anni ‘90, pienamente riuscite grazie alla macchina organizzativa. Pertanto, il mio più sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del programma. Alla Pro Loco, ai cittadini e visitatori, alle associazioni, agli enti parrocchiali, ai gruppi carnevaleschi, ai volontari della Protezione Civile Ver Sud Pontino, alla Croce Rossa e alle Forze dell’Ordine, oltre a tutte le maestranze che attraverso azioni sinergiche hanno reso possibile tutto ciò”.

Sfilate, musiche, colori, animazione delle scuole di ballo, le splendide coreografie curate dalle associazioni sportive e culturali hanno dato vita ad una parata spettacolare. Le attrazioni e gli abiti hanno focalizzato in pieno il tema carnevalesco di quest’anno: stile, moda e musica del XX secolo, un ensemble di colori e di una perfetta sincronia musicale che hanno reso la sfilata godibile e piacevole da vedere. Un effetto scenico arricchito quest’anno anche dalla presenza dei carri allegorici di notevole spessore artistico provenienti dal Comune di Santi Cosma e Damiano, che hanno coinvolto il numeroso pubblico assiepato lungo la strada del corso principale.

Una scia umana, che fin dalle prime ore del pomeriggio di martedì 21 febbraio ha accompagnato il tragitto dei carri fino all’arrivo in una Largo Paone stracolma, dove è stato allestito il palco. La magia, la fantasia, la stravaganza degli artigiani della città sancosmese, le luci e i suoni hanno poi creato un contorno alle ambientazioni e alle coreografie in un bellissimo momento di allegria, divertimento, spensieratezza e condivisione.

“Questa edizione del Carnevale, che verrà iscritta di diritto negli annali della città – sottolinea il sindaco – ha rappresentato non soltanto un’occasione di svago, ma anche un prezioso strumento di promozione territoriale, con il coinvolgimento di borghi e periferie, attraverso un percorso di dialogo e di confronto. Un calendario ricco e variegato per tutte le fasce d’età per festeggiare una tradizione amata e attesa da tutti”. “Si è assistito ad un Carnevale diffuso e partecipato nello spirito di una festa che, con l’impegno collettivo, è ritornata ai fasti di un tempo, facendo rivivere la nostra comunità”. A dare un saluto simbolico e l’arrivederci alla prossima edizione, sono stati i Sindaci dei Comuni di Formia e Santi Cosma e Damiano, Gianluca Taddeo e Franco Taddeo che, intervenuti per i saluti finali, hanno ribadito la volontà di una proficua collaborazione negli anni a venire e un potenziamento attraverso un progetto studio per la salvaguardia delle attività artistiche, nonché delle tradizioni locali legate alla festa del Carnevale.