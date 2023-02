“Carnevale in Piazza 2023”: primo premio a Pinocchio (0-16) e alle ragazze Hippy con il mitico van (17-100)

Grande successo e tanta gente per il “Carnevale in Piazza 2023” tra musica, intrattenimento, spettacoli e migliaia di mascherine. Oltre 150 gli iscritti al concorso al quale hanno partecipato diverse famiglie, alcuni adulti e tantissimi bambini con costumi curiosi, curati, artigianali, simpatici e divertenti.

Arduo il lavoro della giuria, presieduta dal sindaco Beniamino Maschietto e composta da sei membri, tre della Pro Loco e tre del Comune di Fondi, di cui tre uomini e tre donne di età compresa tra i 33 e i 61 anni.

«In particolare nella categoria 0-16 – fanno sapere gli organizzatori – è stato davvero difficile scegliere tra i 20 finalisti. Tra le mascherine che hanno mancato il premio per un soffio due bellissimi astronauti, un centurione e un gladiatore romano, una coppia mascherata da Kinder Sorpresa e Nutella, una splendida bambina in muta da sub con tanto di bombole realizzate con bottiglie di Coca Cola e una pasticcera specializzata in cup cake. Tra gli adulti si è deciso di premiare in particolare le famiglie che, per un giorno, hanno voluto mettersi in gioco accanto ai più piccini donando loro un giorno ma anche un ricordo speciale. Tanti anche i concorrenti in gruppo, come tre cuginetti coetanei mascherati da Pj Masks o due gemellini che hanno vestito i panni di Olaf ed Elsa con la supervisione della zia mascherata da Anna. Insomma, decidere non è stato semplice ma si è cercato di distribuire i numerosi premi offerti dalle attività commerciali premiando l’impegno, la creatività, la singolarità, l’artigianalità e, in alcuni casi, come nel primo classificato Pinocchio, la cura del dettaglio nell’ambito della classicità».

Sul palco, a premiare le mascherine più belle, oltre al presidente della Pro Loco nonché presentatore dell’evento Gaetano Orticelli e il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, anche l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale e il presidente dell’omologa commissione Cristian Peppe.

Un ringraziamento speciale va alle scuole di danza Fondi Ballet e Top dance Fondi, al gruppo Folkloristico di Monte San Biagio che si sono esibiti, all’animatore Miki Dance, all’associazione “A Tutto Tondo”, alla collaborazione del Drappo dell’Assunta e a tutte le attività commerciali che, con la loro generosità, hanno consentito di assegnare, oltre agli attestati per i primi tre vincitori di ogni categoria, anche otto premi speciali. Chi non ha ritirato il premio può rivolgersi alla Pro Loco. A seguire l’elenco dei numeri vincitori.

Vincitori concorso “Carnevale in Piazza 2023” – Categoria 17-100 (adulti)

1 Numero 92 – Ragazze Hippy – Arianna Basciani, sua figlia Sofia e il mitico van Volkswagen – Capo di abbigliamento offerto dal Gruppo Moda Tammetta;

2 Numero 128 – Cappuccetto rosso, il cacciatore e il lupo mascherato da nonnina (cane Brad) – Famiglia Capotosto – Capo di abbigliamento offerto dal Gruppo Moda Tammetta;

3 Numero 123 – Super pigiamini: mamma Gufetta, papà Geco e baby Gattoboy – Cena per due offerta dal bar bistrò Moulin Rouge;

PREMIO SPECIALE – Numero 88 – Figli dei fiori – Famiglia Agresti – Una confezione di formaggi e mozzarelle offerta dal Caseificio Porta Roma – Il premio non ritirato durante le premiazioni è disponibile presso la sede della Pro Loco nei prossimi giorni dalle 11:00.

Vincitori concorso “Carnevale in Piazza 2023” – Categoria 0-16 (bambini e ragazzi)

1 Numero 105 – Pinocchio – Francesco De Santis – 3 anni – pranzo per due offerta da Espress Bistrot “L’Angolo del Caffè”;

2 Numero 10 – Pop Corn – Andrea Mastrobattista – 6 anni – Cesto offerto da “Franco Petrillo carni alternative”;

3 Numero 80 – Star Wars – fratelli Niccolò Salvatore e Tommaso d’Adamo – 4 e 1 anno – Buono offerto dalla libreria “Mondadori”;

PREMIO SPECIALE – Numero 117 – Crudelia De Mon² – Buono offerto dalla libreria “Il Seme”;

PREMIO SPECIALE – Numero 98 – Signorina Snob – Orologio offerto dell’oreficeria Della Bella Domenico;

PREMIO SPECIALE – Numero 13 – Piccola Chef – Colazione per due offerta dal bar “La piccola caffetteria”;

PREMIO SPECIALE – Numero 95 – Geisha – buono acquisto offerto da bar-pasticceria-gelateria “Ciaravolo” (Premio da ritirare presso la Pro Loco);

PREMIO SPECIALE – Numero 85 – Avventuriera del tempo – Buono offerto dalla libreria “Mondadori”;

PREMIO SPECIALE – Numero 04 – Carabiniere – Giocattolo offerto da Agedis Paper Store;

PREMIO SPECIALE – Numero 45 – Mary Poppins – Buono offerto dalla libreria “Il Seme” – (premio da ritirare presso la Pro Loco).