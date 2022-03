Caro carburante, -8,5 cent/litro benzina, gasolio e gpl: ecco la bozza

Una riduzione del prezzo di benzina, gasolio e Gpl di 8 centesimi al litro per un mese agendo sulle accise. Questo quanto prevedono le bozze del dl Carburanti all’esame del Consiglio dei ministri in circolazione.

Le riduzioni delle aliquote sono state calcolate in modo da generare una diminuzione di gettito complessivo di 308,17 milioni di euro, in termini di accise e di IVA e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, compensando i maggiori introiti IVA legati all’aumento delle quotazioni del greggio. La durata è stabilita in 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Il decreto prevede una riduzione da 85,16 euro per mille litri benzina, gasolio e Gpl, quindi 0,85 centesimi di euro per litro.

Le accise (uso carburante) complessive saranno per la benzina 643,24 euro per mille litri; per il gasolio 532,24 euro per mille litri; per i Gas di petrolio liquefatti- GPL 182,61 euro per mille chilogrammi.